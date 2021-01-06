TİKA, Afganistan'daki üniversiteye fotoğrafçılık laboratuvarı ve radyo stüdyosu kurdu
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TİKA, Afganistan'daki üniversiteye fotoğrafçılık laboratuvarı ve radyo stüdyosu kurdu

06.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:40
TİKA, Afganistan'daki üniversiteye fotoğrafçılık laboratuvarı ve radyo stüdyosu kurdu

Afganistan Pervan Üniversitesi İletişim Fakültesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) donatımını yaptığı fotoğrafçılık laboratuvarı ve radyo stüdyosu hizmete açıldı.

Afganistan Pervan Üniversitesi İletişim Fakültesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) donatımını yaptığı fotoğrafçılık laboratuvarı ve radyo stüdyosu hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Pervan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Seyid Mubin Haşimi, Türkiye ve TİKA'ya üniversitelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da Afganistan'ın eğitim sektöründe bir projeyi daha tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çal, proje ile bir taraftan eğitim sektörünü desteklerken aynı zamanda basın sektörüne de dolaylı olarak katkı yaptıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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