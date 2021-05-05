TİKA, Afganistan'daki üniversite öğrencilerine iftar verdi
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TİKA, Afganistan'daki üniversite öğrencilerine iftar verdi

TİKA, Afganistan'daki üniversite öğrencilerine iftar verdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Kabil Üniversitesi ve Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Kabil Üniversitesi ve Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar verdi.

İftar programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, öğrenciler ve diğer misafirler katıldı.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı iftar programında konuşan Büyükelçi Ertuğrul, Türkoloji bölümü öğrencilerinin Türkiye için önemine değinerek onlarla sohbet etmekten ve bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da öğrencilerle sohbet etti.

Programda ayrıca Afganistan Milli Müzik Enstitüsünden gelen öğrencilerin icrasıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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