TİKA Afganistan'da teknik enstitüye atölyeler kurdu

19.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:36

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Cüzcan Teknik Eğitim Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerin ve eğiticilerin teknik ve mesleki faaliyetlerinde kullanılması ve el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla atölyeler oluşturuldu.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüzcan Teknik Eğitim Enstitüsünün 275 kalemden oluşan tüm ekipman ve malzemelerinin Türkiye'den getirildiğini, hepsinin son teknoloji ve bir enstitüde bulunması gereken malzemeler ve Afganistan genelinde hizmet verecek kapasitede olduğunu belirtti.



Söz konusu enstitünün ve yurt binalarının yapımının da TİKA tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu yardımlarla 1200 öğrenci kapasiteli enstitünün teorik ve pratik olmak üzere eğitim kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Erdoğan, enstitüde, elektrik elektronik teknolojileri, inşaat teknolojisi, motor teknolojisi, mekanik tesisat, doğal gaz ve metal teknolojisi dallarında eğitim verildiğini kaydetti.

Cüzcan Teknik Eğitim Enstitüsü Müdürü Sayed Hazretşah Barlas, TİKA'nın daha önce Afganistan'da ve özellikle Cüzcan'da büyük yatırımlar yaptığını vurguladı.

Enstitüde uygulamalı eğitim için daha önce yeterli teçhizatın bulunmadığını dile getiren Barlas, bu nedenle öğrencilerin kendilerini yeteri kadar geliştiremediğinin altını çizdi.

Barlas, "TİKA, enstitümüze son derece modern ve dünya standartlarına uygun atölyeler kurdu ve bizim bu konudaki ihtiyaçlarımızı tamamen karşıladı." dedi.

TİKA'nın daha önce söz konusu enstitü ve yurt binalarını modern bir şekilde yaptığını anlatan Barlas, "Öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilk kez enstitümüzde Türkçe dersine de başladık, biz TİKA'ya ve Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Kaynak: AA