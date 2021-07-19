TİKA, Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu
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TİKA, Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

TİKA, Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Kurban Bayramı münasebetiyle Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar ve Badahşan vilayetlerinde, ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımı dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Kurban Bayramı münasebetiyle Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar ve Badahşan vilayetlerinde, ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda yardımı dağıttı.

TİKA Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde kırsalda yaşanan güvenlik ve diğer sorunlar nedeniyle yerlerinden olarak Talukan ve Faizabad şehirlerine sığınan, zor koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışan 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı dağıtıldığını açıkladı.

Yardım paketlerinin içinde 50 kilogram un, 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 4 kilogram şeker, 2 kilogram yeşil çay, 4 paket makarna, 2 kilogram barbunya ve 1 kutu salça bulunduğu ifade edilen açıklamada, böylece toplam 120 tonluk gıdanın ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin, yapılan gıda yardımından dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını ve dualarını ilettiği aktarıldı.

TİKA, Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu
TİKA, Afganistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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