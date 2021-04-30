TİKA, Afganistan'da 1400 aileye gıda yardımı yaptı
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TİKA, Afganistan'da 1400 aileye gıda yardımı yaptı

TİKA, Afganistan'da 1400 aileye gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde ihtiyaç sahibi 1400 aileye ramazan gıda paketi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın kuzeyindeki vilayetlerde ihtiyaç sahibi 1400 aileye ramazan gıda paketi dağıttı.

Yardımların dağıtımı için Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, TİKA Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Belh İş Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Afganistan halkının yanında yer aldığını, yer almaya da devam edeceğini söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da TİKA'nın Afganistan'da Mezar-ı Şerif Kabil ve Herat vilayetlerinde 3 ofisinin bulunduğunu ve ülkenin 34 vilayetini kapsadığını belirtti.

TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti olarak iyilikte yardımda hep Afgan halkıyla birlikte olacaklarını ifade eden Yorulmaz, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun sizinle birlikte olmaya birlikte iyiliğe koşmaya devam edeceğiz." dedi.

Belh İl Şura Başkanı Hadid ise TİKA'nın yaptığı insani yardımlardan dolayı sonsuz şükranlarını sunarak iki ülke arasındaki tarihi bağın çok eskilere dayandığını vurguladı.

Tören, ramazan gıda paketlerinin dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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