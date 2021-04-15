TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı
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TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin halkına yönelik ramazan yardımları kapsamında İsrail ablukası altındaki Gazze'de ihtiyaç sahibi 5 bin 320 aileye gıda kolisi dağıttı.

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin halkına yönelik ramazan yardımları kapsamında İsrail ablukası altındaki Gazze'de ihtiyaç sahibi 5 bin 320 aileye gıda kolisi dağıttı.

TİKA Filistin Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ablukanın gölgesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden fakir ailelerin ramazan ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda dağıtılan kolilerde, ay çiçek yağı, zeytin yağı, pirinç, bakla, mercimek, kuru fasulye, firik, makarna ve çay gibi gıda ürünlerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ramazan boyunca Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14 bin aileye gıda kolisi, 7 bin kişiye de iftar verileceği kaydedildi.

İsrail'in 2006'dan beri uyguladığı abluka ve Kovid-19 nedeniyle Gazze'deki ekonomik durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve halkın yarısı fakirlik sorunu yaşıyor.

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı
TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı
TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı
TİKA abluka altındaki Gazze'de 5 bin 320 aileye ramazan yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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