Tika "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" - Tika Başkanı Serdar Çam - İstanbul

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, 2018 Tecrübe Paylaşım Programı'na ilişkin, "Bu sene 500'e yakın gencimizle inşallah bu çalışmaları yapacağız. Yine süreç devam edecek, gelişim süreci içinde her sene biraz daha tecrübeleriniz artacak. Kurumsal olarak katkılarınızın, çabalarınızın katma değeri, kalitesi artacak." dedi.

TİKA tarafından Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen, "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım toplantısı, TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan TİKA Başkanı Çam, 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrencinin, öncelikli olarak sağlık ve afiyet içinde kazasız, belasız, huzur içinde giderek görevlerini yapıp, katkılarını sunup dönmeleri için dua ettiklerini söyledi.

-"Siz de şu anda bir hayrın bir parçasını ifa edeceksiniz"

Bir gencin en önemli katkısının kendi medeni ve bilgi birikimini kullanarak katkı vermesi olduğunu dile getiren Çam, gidecek öğrencilerin de şu anda bir hayrın bir parçasını ifa edeceklerini ama bunun, hayatlarında önemli bir açılım olacağını ve bundan sonraki süreçte de farklı STK'larda belki daha da değişik görevlerde bu çalışmalara başlamış olacaklarını ifade etti.

Dünyanın ciddi manada bir kriz içinde olduğunu aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Acze düşen devletler, yetersiz kalan devlet bürokrasileri, siyasetin olduğu bir dünyada sivil toplum örgütlerinin önemi giderek artmaktadır. Giderek ihtisaslaşmış, belli alanları bilen, belli konulara hakim olan kadroların öne çıkması gerektiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte dünyamız çok daha sağlıklı, düzgün bir ortama oturur. Duamız var. Gayreti var Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin büyük bir çabası var ama maalesef yaşanan hadiselere bakıldığında giderek zorluğa doğru yaklaşan bir dünya var. Böyle bir dünyada burada yetişmiş gençlerimizin çok önemli katkıları olacaktır. Pek çok krizin çözülmesine, kriz sonrası iyileştirmelerin, tedavi edilmelerin, rehabilitasyonların, rahatlamaların yapılması noktasında çabalarınız olacak."

Serdar Çam, "Irak'a, Suriye'ye baktığınızda veya civarımızdaki bütün mazlum coğrafyaya baktığınızda, önce bir zulüm ve saldırı neticesinde yakılmış, yıkılmış şehirler daha sonra acil bir şekilde insani yardımlara ihtiyacı olan insanlara müdahale süreci ve sonra tekrar o beldelere döndüğünde de tekrar o yaşamı, tekrar başlatmak gibi bir çabanın geçtiği bir döngünün içine girdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Şu an Telafer'de temizlemeye, yardımcı olmaya çalışan bir TİKA'nın, Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Çam, yakılıp, yıkılıp, onarılıp tekrar yakılıp, yıkılıp, onarılan bir dünyada, bu dünyaya karşı duracak bir Türkiye'nin olduğunu, dolayısıyla 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajını veren Türkiye'nin gençlik hareketi olarak, öğrencilerin değişik tecrübelerle katkıları olacağına işaret etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çam, sözlerini, şöyle tamamladı:

"Her saniyenizi her dakikanızı inşallah bir ibadet şeklinde dolu dolu geçirerek oradaki insanlara mesajlar verebilmek, satır arasındaki mesajları da alıp ülkemize dönebilmemiz ve hayatımızda yepyeni bir süreci başlatabilmek. Dolayısıyla bu seyahatimizin dönüşünden sonra ben yepyeni bir süreçle birlikte her birinizin bir TİKA'cı adayı olacağını düşünüyorum. Çünkü TİKA demek aslında Türkiye'nin özüdür, bir parçasıdır. Sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmaya çalıştığımız hadisenin aslı ve özünde bir hedef aynılığı niteliği vardır. Allah'ın rızasını kazanmak ve bir şekilde oradaki mazlumun ihtiyaçlarını gidermektir. Siz de inşallah bunları başarıp geleceksiniz. Bu projeye katkı veren Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Şenol Kazancı Bey'e, TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey'e, TÜGVA Genel Başkanımız İsmail (Emanet) Bey'e ve bütün bu çalışmaların ulaşımlarını sağlayan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı Bey'e ve bütün arkadaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum."