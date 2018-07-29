Tika "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" Tanıtıldı

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dış yardımlarda dünyada birinci sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye hiçbir karşılık beklemeden sadece insanlara insan olduğu için, kul olduğu için, Allah yarattığı için yardım etme anlayışıyla bu çalışmalarını güçlendirerek sürdürecektir." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım toplantısı,TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bilal Erdoğan, Erdoğan, kadar genç insanın, böyle bir organizasyonla dünyanın birçok sıkıntı yaşayan ülkelerine gidip gelmelerinin büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Bu nedenle bu yükün altına giren TİKA'yı tebrik eden Erdoğan, bugün gelinen noktada özellikle TİKA'nın merkezinde olduğu yurt dışı yardımlarla Türkiye'nin, dünyada bu konuda birinci sıraya yerleştiğini ifade etti.

Türkiye'nin milli gelire oranla yurt dışı yardımlarda birinci sıradayken 2017 rakamları itibarıyla artık miktar olarak da birinci sırada yer aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Miktar olarak birinci sırada olmak ne demek? Amerika, İngiltere, Japonya, Çin, Hindistan'dan daha fazla sınırlarının dışında kalkınma yardımı yapan bir ülkeyiz. Ekonomik büyüklük olarak 17. sıradayız. Dünyanın ekonomik olarak 17. sırada yer alan ülkesi, dış yardımlarda birinci sırada. Bu bizim kendimizle gurur duymamız, ecdadın bıraktığı yerden bayrağı alıp ileriye götürdüğümüzü tespit etmemiz için çok çarpıcı. Bizim üstümüzdeki 16 ekonominin de üzerine düşeni ne denli yapmadığını göstermesi açısından da çok çarpıcı. Bugün dünyanın yaşadığı ekonomik, sosyal sıkıntıyı konuşuyorsak eminim bu tablonun, sıkıntıların altyapı ve sebepleri noktasında çok ilişkili olduğunu değerlendirmek lazım.

İnşallah Türkiye hiçbir karşılık beklemeden sadece insanlara insan olduğu için, kul olduğu için, Allah yarattığı için yardım etme anlayışıyla bu çalışmalarını güçlendirerek sürdürecektir."

"Türkiye, TİKA ve Erdoğan isminin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz"

Yakın zamanda Moğalistan ve Kırgızistan gezileri olduğunu anlatan Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"Moğalistan'a Türkiye'nin geride kalan 16 yılda yaptığı yardımları görünce şunu hakikaten düşünmemek elde değil. 3 milyon nüfuslu, Türkiye ile ticari bağları kısıtlı olan, uzakta olan bir ülkeye bu kadar yardımı Türkiye herhangi bir menfaat için yapıyor olamaz. Moğalistan'ın petrolü mü, madeni mi, hangi menfaat, siyasi ve ekonomik kaygı? Bunların hiçbirinin olmadığı nice ülkelere Türkiye çok esaslı, ciddi yardımlar yapmaktadır. Hakikaten Türkiye'nin aslında dünyaya ders ve ilham verecek bir çalışmasıdır bu. Hakikaten gittiğinizde göreceksiniz, projenin sanıyorum en önemli sonuçlarından biri bu olacak. Gittiğiniz ülkelerde Türkiye'nin isminin, TİKA'nın isminin, Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin ne kadar değerli olduğunu gördüğünüzde, ülkenizle, cumhurbaşkanınızla, kurumlarınızla ciddi anlamda gurur duyacaksınız, bu da en büyük kazanımlarınızdan biri olacak."

"Sadece bir gezi gibi bakmamanız lazım"

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, öğrencilere gittikleri ülkelerle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

"Sıkıntı yaşayabilirsiniz, gittiğiniz yerlerin imkanlarını çok beğenmeyebilirsiniz. Türkiye'nin altyapı hizmetleri ve standartlar noktasında ne tür seviyeye geldiğini de bu ülkelere gittiğinizde görmüş olacaksınız. O ülkeler için Türkiye'nin ne anlama geldiğini görmüş olacaksınız. Bunun yanında da gittiğiniz zaman belki çok net olarak ne iş yapacağınızı bulamadığınız anlar olabilir. Muhakkak işe yarayacağınız bir şey bulmanız, sadece bir gezi gibi bakmamanız lazım. Hiç olmazsa ihtiyaç sahibi birinin yanında durursunuz, güler yüz gösterirsiniz. Ama tabii ki boya yapanlar, yük taşıyanlar, hamallık yapanlar olacak.

Bakın ABD'nin Barış Kuvvetleri adı verilen bir programı var, bu projenin ilham kaynağı diyebiliriz. Bu proje ile ABD, yaz dönemlerinde üniversite öğrencilerini Amerikan Kalkınma Teşkilatı'nın projelerini yaptığı bölgelere gönderirler. Amerikalı öğrenciler de buralarda genelde İngilizce öğretmenliği yaparlar. Ancak şöyle bir çarpıcı tarafı var, bu projeye genelde Amerikan kilise vakıfları ve misyonerler ağırlık gösterirler. Hem ülkelerinin dünyadaki gücünü görerek emperyal bir vizyon kazanırlar hem de misyonerlik faaliyetlerine katkıda bulunurlar."

"Gençlerin dünya vizyonunun büyümesine katkıda bulunacak"

Gençlerin bu projeyi küçümsememesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu projenin gençlerin dünya vizyonunun büyümesine katkıda bulunacağını, hem de gittikleri ülkelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara karşı fedakarlık duygusunun güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

Bundan 14 sene önce iki yıl süreyle Dünya Bankası'nda çalıştığını anlatan Bilal Erdoğan, Orta Doğu, Balkanlar'da yapılan birçok projede, projede çalışanlara ait masrafların, projenin kendisi kadar maliyetli olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Bilal Erdoğan, geçen yıllarda Türkiye'de büyük bir firmanın sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğuda bir okul inşa ettirdiğini, sonradan reklama ayrılan bütçenin inşaat projesinden daha fazla olduğunu öğrendiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası kalkınma kurumları da Dünya Bankası, IMF, Amerikan Kalkınma Teşkilatı, Fransız Kalkınma Ajansı gibi kurumlar da biraz 'dostlar alış verişte görsün' diye bu işleri yaparlar. Ülkemizde Suriyeli mültecileri misafir olarak kabul ettiğimiz dönemlerde Nizip'te bir çadır kentte, UNESCO logosu gördük. Ne yapıyorlar acaba burada dedim. Biraz hoşuma da gitti, demek ki buraya geliyorlar yardım ediyorlar... 'Ne yapıyorsunuz?' Pek cevap da yok. Çocuklara birer çanta dağıtmışlar ondan sonra oradan görüntü veriyorlar. Diğer işleri kim yapıyor? Hepsi bizim devletimizin, AFAD'ın, Kızılay'ın çalışmalarıyla yapılan işler. Türkiye'nin yardımlarının maalesef reklam boyutu çok eksik. Dünyaya mesaj verecek boyutta işler yapıyoruz ama dünyaya anlatmakta zayıf kaldık. Onun için bu projenin sponsorları arasında TRT ve Anadolu Ajansı'nın bulunması çok önemli. Ülkemizi dünyada anlatma misyonu da olan bu kurumlarımızın, bu projeyi de iyi bir şekilde dünyaya anlatması, bu vesileyle TİKA'nın projelerini de dünyada çok daha esaslı bir şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyorum. THY'nin sponsorluğu önemli."

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika ziyaretlerine değinerek, oradaki ülkelerle uluslararası görüşmelerin yapıldığını, ilişkilerin nasıl ilerletileceği, özellikle Zambiya'ya Türkiye'nin ne tür yardımlar yapabileceğinin ele alındığını hatırlattı.

Yurt dışında yapılacak çok işin olduğunu dile getiren Erdoğan, salondaki gençlere seslenerek, "Dünyayı tanımak, dil bilmek, anlaşmak zorundasınız. Çünkü dünyanın, Türkiye'den çıkan bu enerjiye, bu vizyona, bu liderliğe çok ihtiyacı olan bir döneme giriyoruz." dedi.

Erdoğan, bu programın, birçok paydaşın katılımıyla güçleneceğini, üniversite öğrencilerinin katılmak için yarıştığı prestijli bir program haline geleceğini sözlerine ekledi.

Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Öğrenciler, program kapsamında Nijer'in yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidecek.

Gittikleri ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarının belirlediği okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanlara tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarına da iştirak edecek.

TİKA, Türkiye'nin şefkat elini uzattığı dünyanın dört bir yanına giderek eşsiz tecrübeler kazanacak gönüllü öğrencilerin, program aracılığıyla küresel gönüllülük bilincine de sahip olmasını hedefliyor.