Tik-tok uğruna ölümü göze aldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tik-tok uğruna ölümü göze aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı. Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.

Tik-tok uğruna ölümü göze aldılar

Tik-tok uğruna ölümü göze aldılar

Tik-tok uğruna ölümü göze aldılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü

Balkonda çamaşır asarken düşüp öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title