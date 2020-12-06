Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı
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Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:28
Tik Tok'ta canlı yayın yaparken kendisini durduran polislere küfreden tır sürücüsü hakkında soruşturma açıldı

Samsun'da bir tır sürücüsü Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdırdı.

Samsun'da bir tır sürücüsü Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken radara girince kendisini durdurmak isteyen polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Polislerin şikayeti üzerine şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. idaresindeki tır ile seyir halindeyken bir yandan da Tik Tok adlı sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Ancak, hız sınırını aşıp radara yakalanınca Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini durdurmak istedi. Bir yandan canlı yayın yapan Ö.S., polis ekiplerinin kendisini durduracağını anlayınca görevli polislere canlı yayında küfürler yağdırdı. Trafik polisi ise kendilerine edilen küfürlerin farkında olmadan kibar bir şekilde, "Kaptan hoş geldin. Ehliyetin ve ruhsatın sağ olasın" demesi de yine canlı yayına yansıdı.

Tır sürücüsüne hız sınırını aştığı için 288 lira para cezası yazılıp gönderildi. Ancak, sosyal medyaya yansıyan polislere küfür yağdırmasının görüntülerinin polisler tarafından fark edilmesi üzerine görevli 3 trafik polisi, Atakum İlçe Jandarma Karakoluna başvurarak tır sürücüsü hakkında şikayetçi oldular.

Polislerin yazdığı ceza makbuzundan tır sürücünün kimliği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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