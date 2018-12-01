Tijuana'ya Gelen Göçmenler Bekleyişini Sürdürüyor
- Göçmenlerden görüntüler TİJUANA - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika'nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi.
- Göçmenlerden görüntüler TİJUANA - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika'nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi. Sınırda bekleyen göçmenler Benito Juarez spor kompleksi içinde kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken, sağanak yağış etkili oldu. Bazı göçmenler, yağışın ardından başka bir alana nakledildi.