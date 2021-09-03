Tijana Boskovic kimdir? Sırbistan voleybol oyuncusu Tijana Boskovic kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda, kilosu ne, nereli?

2021 CEV Avrupa Voleybol turnuvası devam ediyor. Türkiye yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Sırp oyunculardan olan Tijana Boskovic kimdir merak edildi. Peki, Sırbistan voleybol oyuncusu Tijana Boskovic kaç yaşında, boyu kaç, kilosu ne, nereli? İşte hakkında bilgiler...

Sırbistan voleybol takımı oyuncusu Tijana Boskovic kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, boyu kaç metre, kilosu kaç, aslen nereli, hangi takımda oynuyor?

TİJANA BOSKOVİC KİMDİR?

Tijana Boškovic (d. 8 Mart 1997), Sırp voleybolcudur. Hâlen Türkiye Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı SK ve Sırbistan millî takımında forma giymektedir. Boškovic millî takımda ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

Tijana Boskovic doğum tarihi : 8 Mart 1997

Tijana Boskovic kaç yaşında : 24 yaşında

Tijana Boskovic nereli : Bosna-Hersek doğumlu Sırp voleybolcu

Tijana Boskovic hangi takımda : Eczacıbaşı SK

Boškovic'li Sırbistan 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi olmuştu. Boškovic Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Boškovic, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu. 2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi.

Sırp voleybolcu 2018'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü.

BAŞARILARI

Kulüp:

·Sırbistan Şampiyonluğu (2013-2014)

·Sırbistan Süper Kupası Şampiyonlukları (2013 ve 2014)

·2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

·2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

·2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

·2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

·2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

·2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

·2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

·2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

·2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları:

·2014 Avrupa Gençler Şampiyonası Şampiyonluğu

·2015 FIVB Dünya Kupası İkinciliği

·2015 CEV Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

·2016 Rio Olimpiyatları İkinciliği

·2017 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

·2017 FIVB Dünya Grand Prix'si Üçüncülüğü

·2018 FIVB Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

·2019 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

ÖDÜLLERİ

Kulüp:

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

En İyi Pasör Çaprazı: 2016, 2017, 2018

En Değerli Oyuncu: 2017

Kadınlar CEV Kupası

En Değerli Oyuncu: 2017-18

Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi

En İyi Pasör Çaprazı: 2018-2019

2019 AXA Sigorta Kupa Voley En Değerli Oyuncu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası En Değerli Oyuncu

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası En Değerli Oyuncu

Millî takım:

2014 Avrupa Gençler Voleybol Şampiyonası En iyi Pasör Çaprazı

FIVB Dünya Grand Prix

En İyi Pasör Çaprazı: 2017

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

En Değerli Oyuncu: 2018

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En Değerli Oyuncu: 2017, 2019