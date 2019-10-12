TİHEK uzmanları Akşehir'de incelemede bulundu

12.10.2019 10:26

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) üyeleri, Konya Mevlana Çocuk Evleri Sitesi'nin ardından Akşehir Özel Umut Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Uzun bir dönem ülkemizde insan hakları konusunda yürütülen çalışmalar içerisinde bulunan ve ilgili kurumlarda görev yapan TİHEK Kurul Üyesi Mehmet Altuntaş, ziyaretlerinin ardından kurumlarının işleyişi hakkında şunları söyledi:

"Tespit ettiğimiz sıkıntılar varsa iletiyoruz. Daha sonra hazırlanan raporları yıllık olarak Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna gönderiyoruz. Kurumumuz 2019 yılı içinde ulusal önleme mekanizması kapsamında 470 başvuru aldı. 2017'de 6, 2018'de 30 ve 2019'da 24 olmak üzere 60 ziyaret yaptık. Bunların bir bölümü habersiz ziyaret. İnsanlar kuruma gelerek ya da sitemizdeki form aracılığıyla yaşadıkları sıkıntılarla ilgili müracaat edebiliyorlar."

TİHEK üyeleri ayrıca sahip olduğu idari ve mali özerklik doğrultusunda birçok kurumda incelemelerde bulunarak hazırladıkları raporları ilgili kurum ve bakanlıklarla da paylaşıyor.

Kaynak: AA