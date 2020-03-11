TİHEK'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne özel kamu spotu
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Türkiye, Güncel

TİHEK'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne özel kamu spotu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

11.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:24
TİHEK'ten İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne özel kamu spotu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'na özel hazırlanan kamu spotu, internet üzerinden de paylaşıma açıldı.

Çanakkale Şehitliği'nden görüntülerin yer aldığı kamu spotunda, İstiklal Marşı ile Anayasa vurgusu yapıldı. Kamu spotunda, "İstiklal Marşı, Anayasa'mızın ruhunu oluşturan en temel ve evrensel hürriyet beyannamemizdir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yılını kutluyor, özgürlük ve bağımsızlığımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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