TİHEK'ten, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik ifadelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarının, ulusal ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde takip edildiğini bildirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarının, ulusal ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde takip edildiğini bildirdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Özcan'ın, "Yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretleri başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapacağız." ifadelerinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan onurunu temel alarak, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ve söz konusu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek üzere görevlendirilen kurumumuz, söz konusu açıklamaları 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile ulusal ve uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde takip etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş