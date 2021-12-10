TİHEK'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı Açıklaması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, insan hakları ihlallerinin son bulduğu bir dünya temennisinde bulunuldu.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, insanların, yaşamın her kademesinde her türlü saldırıdan korunması gereksiniminin insan hakları olgusunun ortaya çıkmasını sağladığı belirtildi.

"İnsan hakları çağı olarak ifade edilen 20. yüzyılda insanlığın şahit olduğu 2 dünya savaşı, bir hak öznesi olarak insanların haklarının ihlali durumunda nasıl tabloların ortaya çıkabileceğini acı deneyimlerle ortaya koymuştur." değerlendirmesi paylaşılan açıklamada, 10 Aralık 1948 tarihindeki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile insanların hak öznesi olmasının bir kez daha teyit edildiği ve insan haklarının kurumsallaşmasına giden önemli bir adım atıldığı bildirildi.

Herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğu anımsatılan açıklamada, "Bildirge, her ne kadar bağlayıcı bir metin olmasa da kendisinden sonra ihdas olunan bütün insan hakları metinlerinin referans aldığı temel bir norm haline gelmiş ve manevi bir bağlayıcılık kazanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında yoğun biçimde insan hakları ihlallerinin yaşandığı ve insan haklarının korunması adına adımlar atılması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta yaşam hakkı, adil yargılanma hakkı ve ayrımcılıktan korunma hakkı gibi en temel hakların dahi yoğun biçimde ihlali, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında atılması gereken somut adımların gerekliliğini gözler önüne sermektedir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında misyon üstlenen ulusal ve uluslararası aktörlerin sorumluluklarını hangi düzeyde yerine getirdiği önem arz etmektedir. Bu noktada bazı aktörlerin iyi pratikler ortaya koyamadıkları da aşikardır. Ancak insan haklarının, korunması ve geliştirilmesinden sorumlu aktörlerden, kurumlardan ve normlarından bağımsız bir 'ide' olarak değerli ve vazgeçilmez olduğu hatırda tutulmalıdır. Bir ide olarak insan hakları, insanların insan olarak müstesna konumunu teyit ederek güçlendirmektedir."

Hak ihlallerinin sona ermesi temennisinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onur ve onların eşit ve vazgeçilmez haklarının tanınmasının dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu hatırlatıyor. İnsan hakları idesinin en etkili biçimde pratize edildiği, bu alanda sorumluluklar üstlenen tüm aktörlerin misyonlarını en iyi biçimde icra ettiği ve insan hakları ihlallerinin son bulduğu bir dünya temenni ediyoruz."

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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