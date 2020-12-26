TİHEK Karabağ Gözlem Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TİHEK Karabağ Gözlem Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

26.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:14
TİHEK Karabağ Gözlem Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bünyesinde kurulan Karabağ Gözlem Grubu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bünyesinde kurulan Karabağ Gözlem Grubu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan işgali ve sonrasında yaşanan gelişmeleri izlemek amacıyla kurulan Karabağ Gözlem Grubu, çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Yücel Acer, Doç. Dr. Giray Sadık, Doç. Dr. Yusuf Sayın ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Tümay'dan oluşan gözlem grubunun çalışmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda yapılan ikinci toplantıda, Azerbaycan'daki güncel gelişmeler ele alındı ve süreç sonunda ortaya konulması planlanan araştırma raporunun nasıl bir formatta ilerleyeceği istişare edildi.

Açılış konuşmasını TİHEK Başkanı Süleyman Arslan'ın yaptığı toplantının konuğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapan Karabağ doğumlu Azerbaycan vatandaşı Kenan Aslanlı oldu. Aslanlı, "2. Karabağ Savaşı: Mevcut ve Muhtemel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler" konulu sunum yaptı.

Gözlem Grubu, ilk toplantısında, Azerbaycan Karabağ Zafer Günü olarak kutlanan 10 Aralık 2020'de Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva'yı dinlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİHEK Karabağ Gözlem Grubu ikinci toplantısını gerçekleştirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:15:10. #1.15#
title