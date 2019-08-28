TİHEK Başkanı Arslan'dan Emine Bulut'un ailesine ziyaret

28.08.2019 13:53

Kırıkkale'de eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "Kadının mağduriyetinin de öne çıktığını görüyoruz. Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi. Bunun aşılması lazım. Bunun için kapsamlı çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bu şiddet insan onuruna zarar veriyor, yaşam hakkını ortadan kaldırıyor" dedi.



Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin gözleri önünde eski eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) acılı ailesine taziye ziyaretinde bulunan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, "Merhum Emine Bulut hanımefendinin ailesini ziyaret ettik, acılarını paylaşmak istedik. Taziye ziyaretimiz olmuş oldu. Biz konuştuk, buradaki her bilgiyi de arz etmek söz konusu olmayabilir ama genelde kamuoyunda her bilgi" diye konuştu.



"Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi"



Toplumda istenmese de bir şiddet olgusu olduğunu kaydeden Arslan, "Tabii, bu bizim açımızdan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı olarak dikkat ettiğim husus, hak temelli bir yaklaşım. Bizim açımızdan bu nedir? Bir yaşam hakkı ihlalidir. Toplumda da bu ciddi artışlar söz konusu. Aile içi şiddetle ilgili, ailevi konulardan kaynaklı şiddetle ilgili bir artış söz konusu. Kadının mağduriyetinin de öne çıktığını görüyoruz. Şiddet toplumu sarmış bir olgu haline geldi. Bunun aşılması lazım. Bunun için kapsamlı çalışmalar yapılması lazım. Çünkü bu şiddet insan onuruna zarar veriyor, yaşam hakkını ortadan kaldırıyor. Özgürlük güven hakkını ortadan kaldırıyor. Yine özel hayatı, aile hayatını tehdit ediyor. İnsanlığın ve toplumun geleceğini tehdit ediyor. Bunun için hepimizin sorumlulukları var. Devletin, Milli Eğitimin, medyanın, ailenin ve kişilerin sorumluluğu var" şeklinde konuştu.



"Aile içindeki mutlulukları arttıracak formüllere yoğunlaşılmalıdır"



Aile içindeki mutlulukları arttıracak formüllere yoğunlaşılması gerektiğini belirten Arslan, "Şu anda şiddet olgusunun üzerinde çalışmamız ama toplum psikolojisini bozmadan, kardeşliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi sağlayacak, ülkemizin yeniden huzur içerisinde toplumsal birliği beraberliği sağladığı gibi aile içindeki mutlulukları arttıracak formüllere yoğunlaşması gerekiyor. Daha iyi hedeflere, mutlu bir aile, mutlu bir yaşam, nasıl olabilire yönelerek gerçekleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA