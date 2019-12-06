TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

06.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:41
TİHA ilk uçuşunu gerçekleştirdi
BAYKAR Teknik Müdürü , Akıncı Taarruzi 'nın (TİHA) ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Bayraktar, açıklamasıyla birlikte uçuşa ilişkin görüntü de paylaştı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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