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Tigres Oyuncuları, Şampiyonluktan Sonra Teknik Direktörlerinin Bıyığını Kesiyor

Tigres'in, Ricardo Ferretti yönetiminde her şampiyonluğu kazandığında bıyıklarını tıraş etmeleri bir gelenek haline geldi. 2019 Clausura şampiyonluk kutlamalarında ise bu renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tigres Oyuncuları, Şampiyonluktan Sonra Teknik Direktörlerinin Bıyığını Kesiyor
28.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:07

Tigres'in, Ricardo Ferretti yönetiminde her şampiyonluğu kazandığında bıyıklarını tıraş etmeleri bir gelenek haline geldi. 2019 Clausura şampiyonluk kutlamalarında ise bu renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Dugout

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