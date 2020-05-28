Tigres Oyuncuları, Şampiyonluktan Sonra Teknik Direktörlerinin Bıyığını Kesiyor Tigres'in, Ricardo Ferretti yönetiminde her şampiyonluğu kazandığında bıyıklarını tıraş etmeleri bir gelenek haline geldi. 2019 Clausura şampiyonluk kutlamalarında ise bu renkli görüntüler ortaya çıktı.

Tigres'in, Ricardo Ferretti yönetiminde her şampiyonluğu kazandığında bıyıklarını tıraş etmeleri bir gelenek haline geldi. 2019 Clausura şampiyonluk kutlamalarında ise bu renkli görüntüler ortaya çıktı. Kaynak: Dugout