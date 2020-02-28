Tigres Kalecisi Takımını Çeyrek Finale Taşıyor

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22

2020 CONCACAF Şampiyonlar Ligi İkinci Turu'nda Meksika Liga MX ekiplerinden Club Tigres, EL Salvador ekiplerinden Alianz ile karşılaştı. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybeden Tigres'in, evindeki rövanş maçında turu geçmek için 3-2 öndeyken bir gole daha ihtiyacı vardı. Maçın son dakikasında kazanılan serbest vuruşta, ceza sahasına kesilen topu son çare olarak hücuma çıkan kaleci Nahuel Guzman ağlarla buluştururak adeta bir peri masalı yazdı ve takımını üst tura taşıdı.