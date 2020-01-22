Tigres’in Santos Lagunas Zaferi

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

Meksika Liga MX'te Tigres, Santos Lagunas'i ağırladığı maçta rakibini 4-0 ile sürklase ederken Tigres'i zafere ulaştıran goller Gignac ve Zelarayan'dan geldi. Iste o goller ve müthiş gol sevinçleri...