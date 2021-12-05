Tigraylılar, Etiyopya'nın başkentinde TPLF'yi protesto etti

Etiyopya'da binlerce Tigray sakini, ülkenin kuzeyindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) protesto etmek için bir araya geldi.

FANA televizyonunun haberine göre, daha önce TPLF'yi destekleyen binlerce Tigray sakini, başkent Addis Ababa'da toplanarak hükümete desteklerini duyurdu.

Protestoda TPLF ve müttefiklerinin eylemlerini kınayan göstericiler, hükümeti, Tigray halkını TPLF'nin pençesinden kurtarmaya çağırdı.

Batı ülkelerinin Etiyopya'nın iç işlerine karışmasına da tepki gösteren göstericiler, pankartlar taşıyarak "Tigraylılar ve TPLF aynı değil, Etiyopya'nın birliğinden ve egemenliğinden ödün vermiyoruz." sloganları attı.

Bu, Tigraylıların, bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF'ye karşı düzenlediği ilk büyük gösterisi oldu.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet, 1 Aralık'ta, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara ve Afar eyaletlerindeki 17 kasabayı geri aldığını duyurmuştu.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet