Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı
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Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesini kınadı.

Tiger Woods'tan Floyd paylaşımı
02.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:00

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesini kınadı.

Dünyaca ünlü ABD'li golfçü Tiger Woods, Amerikan polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd için bir mesaj paylaştı. Polis memuru Derek Chauvin'in orantısız güç kullanması sonucu Floyd'un gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesini kınayan Woods, "Kalbim George Floyd ve acı çeken sevdikleri için atıyor" ifadelerini kullandı. Wood, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Güvenlik görevlilerine her zaman sonsuz bir saygı duydum. Güçlerini nerede, ne zaman ve nasıl kullanacakları konusunda son derece titiz bir eğitimden geçiyorlar. Ancak, bu şok edici trajedide çizgiyi aştılar. Los Angeles'taki ayaklanmalarını hatırlıyorum ve eğitimin ileriye yönelik en iyi yol olduğunu öğrendim. Komşularımızın yaşadığı yerleri ateşe vermeden de bir çözüm yolu bulabiliriz. Yapıcı ve dürüst diyaloglarla daha güvenli, birbirini destekleyen bir toplum oluşturabileceğimize inanıyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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