TİGEM'in 77 tayı görücüye çıkıyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 77 tay ihaleyle satışa çıkarılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 77 tay ihaleyle satışa çıkarılacak.
Tayların satışına ilişkin ihale Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde 6 Ağustos'ta açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42'si dişi, 35'i erkek olmak üzere toplam 77 baş, 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden temin edilebilecek.
Kaynak: AA
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