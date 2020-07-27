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TİGEM Gözlü'den günde 37 ton süt üretimiyle ekonomiye katkı

Konya TİGEM Gözlü Tarım İşletmesinde, el değmeden 1500 hayvanın sağımı yapılan tesiste günde 37 ton süt üretiliyor.

TİGEM Gözlü'den günde 37 ton süt üretimiyle ekonomiye katkı
27.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:09

Konya TİGEM Gözlü Tarım İşletmesinde, el değmeden 1500 hayvanın sağımı yapılan tesiste günde 37 ton süt üretiliyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarla bitkileri üretiminin yanı sıra hayvancılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.

İşletme, 4 bin 200 esmer ve simental cinsi büyükbaş ile 27 bin 500 Acıpayam, Akkaraman ve Bafra ırkı koyun varlığına sahip.

Damızlık yetiştiriciliğinin yanı sıra süt üretiminin de yapıldığı işletmede 1500 ineğin sağımı Rotary (Dönerli) Sağım Sistemiyle 5 saatte gerçekleştiriliyor.

Her hayvana ait verilerin takip edildiği, günlük süt üretimi ve öyküsünün izlendiği, teknolojiden üst seviyede yararlanılan sistemle sağım "el değmeden" teknik personelin gözetiminde yapılıyor.

Günde iki kez yapılan sağımda, toplam 37 ton süt elde ediliyor.

Teknolojinin olanaklarından yararlanılıyor

İşletmenin Sığırcılık Tesisi Sorumlusu Fırat Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın süt üretiminde ülkede lider olduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda süt üretimi yapılan işletmenin varlığına işaret eden Ergen, "Konya'daki üretimin yüzde 1,5'i sadece bu tesisten karşılanıyor. Burada 4 bin 200 büyükbaş hayvan var, bunun 1500'ü sağılıyor. Damızlık ve süt üretimine yönelik bir işletmeyiz. Günde 37 ton süt üretimimiz var. Sabah ve akşam sağım gerçekleştiriliyor. Günlük üretim ise süt arabalarıyla buradan işleme tesisine gönderiliyor. Yılda 1500'e yakın da buzağı doğumu oluyor. Bunun yanı sıra vatandaşa damızlık satışı da yapılıyor." diye konuştu.

"Ergen, kaba ve kesif" yem ihtiyacının işletmede üretildiğine dikkati çekerek tüm faaliyetlerin modern ekipmanlarla yapıldığını vurguladı.

İşletmede buzağı kampüsünden besleme ünitelerine kadar teknolojiden üst seviyede yararlanıldığını vurgulayan Ergen, şunları kaydetti:

"Tesiste 13 teknik eleman, 3 besicilik teknikeri, 4 veteriner ve 7 teknisyenimiz görev yapıyor. Modern sistemle el değmeden hayvanlarımız sağılıyor. Yemlememiz de modern alet ve ekipmanlarla yapılıyor. Bakım-besleme, veterinerlik hizmetleri ve buzağı barınağıyla önemli bir tesis. İşletmede kullandığımız sürü yönetim programıyla hayvanın hastalığını, ne zaman doğduğu, hangi hastalıkları geçirdiğini görebiliyoruz. Bu sistem sayesinde süt üretimi düşen hayvan, hemen takibe alınır, revirde hastalık kontrolünden geçirilir. Hayvanlara günlük ihtiyacı kadar yem verilir. Buna çok dikkat edilir. İhtiyacından fazlası verildiğinde zararı olabilir. Hayvanın hastalığından kızgınlığına kadar teknik ekip tarafından kontrol ediliyor."

Kaynak: AA

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