TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi

TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Ekonomi

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde, yerli tohumdan yetiştirilen buğdayın hasadından yüksek verim elde edildiği belirtildi.

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde, yerli tohumdan yetiştirilen buğdayın hasadından yüksek verim elde edildiği belirtildi.

Türkiye'nin en büyük işletmesi TİGEM'in Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 34 bin dekar arazisinin yaklaşık 10 bin dekarına buğday ekildi. Olgunlaşıp başak veren ekinlerin biçerdöverlerle hasadı tamamlandı.

Pazar talebine uygunluğu onaylanan ürün tarlada ayrıştırıldıktan sonra işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendirilen arta kalan bitki sapları da makineler yardımıyla balyalandı.

-" 5 bin 200 ton buğday elde edildi"

TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, AA muhabirine, Dalaman TİGEM arazilerinde iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi.

TİGEM'in ana misyonunun kaliteli, sertifikalı tohum üreterek, damızlık hayvan üreticiliği ve gen kaynaklarını korumak olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Yaklaşık 10 bin dekar alanda hububat hasadımızı gerçekleştirdik. Bu yıl 3 çeşit buğdaydan yaptığımız hasatta verimimiz geçen yıldan yüzde 15 daha iyi gerçekleşti. Hem dekara verim olarak hem rekolte olarak iyi bir hasat sezonu geçirdik. Bu yılki hasattan yaklaşık 5 bin 200 ton buğday elde ettik." dedi.

Dalaman İşletmesinde 33 bin 600 dekar tarım arazisi bulunduğunu ve öncelikli faaliyet alanlarının sertifikalı hububat tohumu, narenciye üretimi ile büyükbaş hayvan, süt sığırı üretimi olduğunu kaydeden Kalaycı, buğday saplarının çiftçilerin hayvancılıkta kullanacağı kaba yem olarak tüketime sunulduğunu dile getirdi.

"Dekara yaklaşık 550-600 kilogram arasında ürün elde ettik"

Dalaman TİGEM Ziraat Mühendisi Serdar Baki ise TİGEM arazilerinde bu yıl yerli tohumlardan "Cumhuriyet 75", "Kayra" ve "Ziya Bey 98" çeşitlerindeki buğdayın hasadının yapıldığı söyledi.

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde buğday üretiminin yanında, yağlık ayçiçeği, dane mısır, fiğ, yonca ve narenciye üretimi de yapıldığına işaret eden Baki, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet 75 çeşidimiz bölgede bulgur ve aşurelik bulgur olarak çok talep edilen yerli bir çeşit. Ziya Bey 98 ise ekmeklik buğday çeşidi olup rekoltesi ciddi anlamda yüksek. Kayra ise yeni ekilişine başlamış olup birinci sınıf kaliteli kırmızı ekmeklik bir ürün. Tarım arazilerimizde dekara yaklaşık 550-600 kilogram arasında ürün elde ettik. Mahsulden aynı zamanda 4 bin ton buğday tohumu da üreterek bunu bölgemizde bulunan çiftçilere bayiler aracılığıyla dağıtımını yapacağız."

TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 13:33:33. #1.15#

title