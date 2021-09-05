TİGEM'de fıstık hasadı devam ediyor

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TİGEM'de fıstık hasadı devam ediyor Fıstıkta bu yıl hedef 2 bin ton Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde fıstık hasadı devam ediyor.

TİGEM'de fıstık hasadı devam ediyor

Fıstıkta bu yıl hedef 2 bin ton

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde fıstık hasadı devam ediyor. Geçen seneye göre rekoltesi düşen fıstıkta 2 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğünde fıstık hasadı devam ediyor.

Yaklaşık 300 bin fıstık ağacının yer aldığı 31 bin 989 dekarlık alanda 150 işçi hasat gerçekleştiriyor. Bir kısmı işçiler tarafından dalında elle toplanan fıstıkların bir kısmı ise ağaçların altına serilen çarşafların üzerine düşürülüyor. Toplanan fıstıklar daha sonra kamyonlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor. Burada işlenen fıstıklar pazara sunuluyor.

Bu yıl fıstık miktarında azalma olduğunu belirten İmam Ergin, "TİGEM'de 27 Ağustos'ta hasada başlayıp halen sürdürüyoruz. Bu yıl verim geçen yıla göre düşük. 2003 yılından beri fıstık hasadını TİGEM arazilerinde yapıyorum. Sıcakta ve güneşin altında yorucu oluyor" dedi.

Arazide çalışan işçilerden Zehra Eke, "Birkaç yıldır biz bu işte çalışıyoruz, emek veriyoruz. İyi gidiyor. 150 kişi ile başladık, yakında bitirmeyi düşünüyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan