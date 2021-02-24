TİGEM biyogaz tesisini 15 yıllığına kiralayacak
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TİGEM biyogaz tesisini 15 yıllığına kiralayacak

24.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 08:42
TİGEM biyogaz tesisini 15 yıllığına kiralayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), biyogaz tesisini ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiraya verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), biyogaz tesisini ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiraya verecek.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde bulunan biyogaz tesisinin (225 kWe) ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale 8 Mart saat 10.30'da kapalı zarf teklif alma yöntemiyle yapılacak.

Teklif mektuplarının en geç söz konusu tarihe kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmesi gerekiyor.

İhalede, yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 271 bin 800 lira ve ihale geçici teminatı 27 bin 180 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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