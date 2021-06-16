TİGEM 74 baş safkan Arap tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 74 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 74 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2019-2020 doğumlu 33 baş dişi ve 41 erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale, 6 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.

Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM, Sultansuyu ve Karacabey tarım işletmelerinde görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal