TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69'uncu Geleneksel Hasat Bayramı'nda vatandaşlara hitap etti.

Hasat Bayramı vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanlığına, Bakan Bekir Pakdemirli ve ekibine, TİGEM mensuplarına şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene 69'uncusu düzenlenen Hasat Bayramı'nın Polatlı ve Ankaralı vatandaşların yanı sıra tüm vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Hasadın, çiftçinin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayram olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla ve tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, suyun, güneşin bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde, buradaki çiftçilerimizin nezdinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin hasat bayramını gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm çiftçi kardeşlerime emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıkladıkları fındık alım fiyatlarıyla da üreticilere güzel bir haber verdiklerine inandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben bu müjdemizi bir kez de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat kilogramda 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat kilogramda 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklediğimizde, kilogram fiyatları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş oluyor. Hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın hemen akabinde inşallah alıma geçiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Erdoğan, bugün ayrıca Türk tarımı adına gurur verici bir adım daha atmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek, "Az önce Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptık. 45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün, bu özelliği ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi düşüreceğine inanıyorum." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, geçen hafta Düzce'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Felaketin ardından resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Düzceli vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için süratle harekete geçtik. Valilik, belediye başkanımız, milletvekillerimiz hepsi birlikte kurum kuruluşlarımız orada çalışmalarını sürdürdüler. AFAD ve Düzce Valiliğimizin koordinasyonunda bir taraftan sel felaketinin geride bıraktığı enkazı kaldırırken, diğer taraftan da zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadarki tespitlerimize göre, 51 köy ve mahallede 1899 üreticimize ait 96 dekar açık alanda çok ciddi hasar oluştu. Bilhassa Düzce Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Kilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki üreticilerimiz sel felaketinden olumsuz etkilendi. Heyelan ve sel su baskını sebebiyle yaşanan afetler, Tarım Sigortaları Kanunu kapsamındadır. Tarım sigortası bulunan üreticilerimizin zararları inşallah bu kapsamda karşılanacaktır. Ayrıca felaketin yaşandığı bölgeyle ilgili 'Genel Hayata Etkililik' kararı aldık. Böylece bürokratik engellere takılmadan hem zarar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılmasını hem de bölgeye yönelik yardımların etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde de ilgili birimlerimiz sahada yürütülen çalışmaları çok yakından takip ediyor. İnşallah devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gerekeni yapacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA