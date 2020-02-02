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TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde etti" açıklamasında bulundu.

02.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:18
TİGEM 2019'da 237 yarış tayı sattı

Tarım ve Orman Bakanı , "TİGEM 2019'da toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin lira satış geliriyle son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde etti" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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