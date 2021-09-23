TİGEM 18 safkan Arap koşu tayı satacak
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 18 safkan elit Arap koşu tayını "açık artırma usulü" ile satacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 18 safkan elit Arap koşu tayını "açık artırma usulü" ile satacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kuruma bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen tayların satışı, 12 Ekim Salı günü saat 12.00'de, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
Tay başına geçici teminat bedeli 20 bin lira olarak belirlendi.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri