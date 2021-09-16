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TİGEM 18 safkan Arap koşu tayı satacak

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
TİGEM 18 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 18 erkek safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 18 erkek safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek.

TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 26 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İşletmenin yetiştirdiği 18 erkek safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını kapsayan ihalede geçici teminat her bir tay için 20 bin lira olacak.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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