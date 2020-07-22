TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor SAFKAN Arap atı yetiştiriciliği yapan ve atçılık camiasının en büyük tedarikçilerinden olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (TİGEM) iki ayrı ihalede toplam 143 tay görücüye çıkarılarak açık artırma usulü ile satılacak.

SAFKAN Arap atı yetiştiriciliği yapan ve atçılık camiasının en büyük tedarikçilerinden olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce (TİGEM) iki ayrı ihalede toplam 143 tay görücüye çıkarılarak açık artırma usulü ile satılacak. İlk ihalede TİGEM'e bağlı İlk ihalede TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 82 safkan Arap koşu tayının açık artırma usulü satışı yapılacak. İkinci ihalede ise Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 61 tayın satışı gerçekleştirilecek. İlk ihale 11 Ağustos saat 13.00'te, ikinci ihale ise 25 Ağustos saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'ndeki ihale alanında yapılacak. Geçici teminat tay başına 5 bin TL olarak belirlendi.

- Karacabey - Karacabey Kaynak: DHA