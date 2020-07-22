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TİGEM 143 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), iki ayrı ihalede toplam 143 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek.

TİGEM 143 safkan Arap koşu tayı satacak
22.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:55

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), iki ayrı ihalede toplam 143 safkan Arap koşu tayının satışını gerçekleştirecek.

Kurumun konuya ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilk ihalede TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 82 safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak.

İkinci ihalede ise Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 61 tayın satışı gerçekleştirilecek.

İlk ihale 11 Ağustos saat 13.00'te, ikinci ihale ise 25 Ağustos saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey/BURSA Atçılık Tesisleri'ndeki ihale alanında yapılacak.

Geçici teminat tay başına 5 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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