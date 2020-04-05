Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin yeni yönetimi göreve başladı
Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nde, genel kurulun ardından yeni yönetim belirlendi. TİGAD Genel Başkanlığına Okan Geçgel seçildi.
Merkezi İstanbul'da bulunan İnternet Gazeteciliğinin en önemli çatı kuruluşlarından olan TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) genel kurulunu yaparak yeni yönetimini belirledi. Okan Geçgel'in Genel Başkanlığında, yek liste olarak seçime gidilmesi sonucunda, seçilen yeni yönetim görevine resmen başlamış oldu.
ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ
TİGAD Genel Başkanı Okan GEÇGEL yaptığı açıklamada, Kurucu Genel Başkan İzzet Aydın'a bu güne kadar yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek bundan sonrada İzzet Aydın ile kol kola beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
TİGAD YENİ YÖNETİM KURULU
Yeni seçilen TİGAD yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Okan GEÇGEL Genel Başkan
Uğur ESKİER Genel Sekreter
Nevin GÖKTAŞ Genel Sayman
Bayram POLAT Genel Başkan Yardımcısı ( Teşkilat )
Erdem YEŞER Genel Başkan Yardımcısı ( Medya ve Tanıtım )
Celalettin Rumi AYGÜN Genel Başkan Yardımcısı ( Sivil Toplum Kuruluşları )
Fırat İPEK Genel Başkan Yardımcısı ( Eğitim ve Planlama )
Hamit SAÇAR/ Yönetim Kurulu Üyesi
Ökkeş SABAH/ Yönetim Kurulu Üyesi
Nalan ERBAŞ/ Yönetim Kurulu Üyesi
Gamze Şule İnandı/ Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat ALTAN/ Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma ALTUNBAŞ/ Yönetim Kurulu Üyesi
Can TAŞKIN/ Yönetim Kurulu Üyesi
DENETLEME KURULU
İzzet AYDIN/ Başkan
Levent ERHAN/ Üye
Hakan YURDAGÜL/ Üye
YEDEK
Esra BALLIOĞLU
Büşra SELÇUK
Türkay DEMİR
İSTİŞARE KURULU
Prof Dr. Süleyman İRVAN
Prof Dr. Metin IŞIK
Av. Bedia TEYMUR
Dr. Ahmet FİDAN
Dr. Selha ASLAN