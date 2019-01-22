Tığ Tutmayı Öğrenip Yaptığı Örgüleri Yurt Dışına Satıyor

Almanya'da doğup büyüyen ve 4 yıl önce evlenerek Samsun'a yerleşen Merve Erat, gittiği kursta örgü yapmayı öğrendikten sonra ürettiği tasarımları yurt içinin yanı sıra yurt dışına da satıyor.

Almanya'da gurbetçi bir ailenin kızı olarak doğan 27 yaşındaki bir çocuk annesi Merve Erat, 4 yıl önce evlenerek Samsun'un Kavak ilçesine yerleşti.

Üç yabancı dil bilen genç kadın, kayınvalidesinin tavsiyesiyle Kavak Halk Eğitim Merkezine giderek tığ ile örgü örmeyi öğrendi.

Daha önce bu konuda hiç bilgisi bulunmayan Erat, 6 aydır kendi tasarlayıp yaptığı örgüleri sosyal medya üzerinden yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Erat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal aktivite olması amacıyla kayınvalidesinin katıldığı amigurumi (örgü bebek) kursuna katıldığını söyledi.

Burada tığ tutmasını öğrendiğini, zamanla örgüde kendisi geliştirdiğini belirten Erat, kalın tığla çeşitli örgüler yaptığını anlattı.

Bugün kendi tasarımlarımı yapar hale geldiğini vurgulayan Erat, üretimlerini satmayı düşündüğünü dile getirdi.

Yaptığı ürünlerin fotoğraflarını sosyal medyada yayınladığını aktaran Erat, "Yaptığım ürünlerin satışını yapmak çok önemliydi. 3 dil bilmem işimi kolaylaştırdı. Sosyal medya hesaplarım üzerinden yaptıklarımı pazarlamaya başladım. Etiketleri yabancı dilde kullanıyorum. Almanya'da doğup büyümem de bir avantaj oldu. Oradaki arkadaşlarım, yaptıklarımı sosyal medya üzerinden görüp istiyor." dedi.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca kullanarak ürünlerini dünyanın her tarafına gönderdiğine dikkati çeken Erat, "Amerika'daki bir ofis çalışanına kalem tasarımı pazarlayabiliyorum, hatta neden bu tasarımı yaptığımı anlatabiliyorum. Ürünlerimin çoğunu Almanya'ya satıyorum. Çünkü ailem ve çevrem orada. Bunun yanı sıra İngiltere'ye, Çin'e, Hong Kong'a da ürün gönderdim. Yani halk eğitim merkezi sayesinde kendimi geliştirdim, dünyaya ürün sattım." ifadesini kullandı.

"Asıl amacının Türk kadınının el ürünlerini dünyaya tanıtmak"

Erat, asıl amacının satış yapmak değil, Türk kadınının el ürünlerini dünyaya tanıtmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk kadınının el emeğinin dünyanın her yerinde görülmesini istiyorum. Bunun için fiyatı çok yüksek tutmuyorum. Yurt dışında el emeği ürünlerine fazla vakit ayırmadıkları için daha değerli oluyor. El örgüsü yapan diğer kadınlara da örnek oldum. Onların ürettiklerini de sosyal medya hesaplarımda tanıtıyorum. Evde hem çocuk bakıyorum hem de gece saat 03.00'e kadar örgü örüyorum. Çocuk odalarına paspas, kirli sepeti örgüsü, hediyelik ev eşyaları, kalemlik, ofis eşyalarını farklı tasarımlarla üretebiliyorum. Yani günlük yaşamda insanlara kolaylık sağlayacak ürünler üretiyorum."

Kavak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven de kurslarına katılan kursiyerlerin gelişimlerine önem verdiklerini dile getirerek, "Merve Hanım da kursiyerlerimizden biri. Kendisi 4 dil bildiği için 'patikamtasarim' adı altında markalaşma yolunda. Tüm varlığımızla Merve hocamızı desteklemekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA