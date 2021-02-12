Tiftik alımına bu yıl "İngiliz modeli" geliyor

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, dünyada önemli tiftik üreticisi ülkelerin, "İngiliz modeli" olarak bilinen standartlara göre alım yaptıklarını belirterek, "Bu nedenle bu yıl ilk defa bu standartlarda alım yapmayı hedefliyoruz, bu sayede Türk...

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, dünyada önemli tiftik üreticisi ülkelerin, "İngiliz modeli" olarak bilinen standartlara göre alım yaptıklarını belirterek, "Bu nedenle bu yıl ilk defa bu standartlarda alım yapmayı hedefliyoruz, bu sayede Türk tiftiğinin dünyada hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız." dedi.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara keçisi için kalite ve verimi artırma noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen yıl başlatılan "Ankara Keçisinin Geliştirilmesi Projesi"nin yetiştiriciler açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Kılınç, projeye 1 milyon liralık bütçe ayrıldığını ve yetiştiricilere 673 teke ve ilçe tarım müdürlüklerine 35 kırkım makinesi dağıtıldığını aktardı.

Kılınç, bu yıl da hayvancılık desteklemelerinde tiftik keçisi için pozitif ayrımcılık yapıldığına işaret ederek, Ankarakeçisi yetiştiricilerine 35 liralık anaç desteğine ilave olarak 20 lira daha destek verileceğini anımsattı.

"Kaliteli tiftik üretimi yapanlar daha çok desteklenmeli"

Verilen desteklerle "Türk tiftiği" markasını oluşturma noktasında kaliteye dayalı alımı yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Kılınç, "Kaliteli tiftik üretimi yapanların daha çok desteklenerek özendirilmesi gerekir. Bakanlığımızın kaliteye dayalı destekleme yapması Türk tiftiğini kalite olarak dünyada birinci sıraya oturtacaktır. Bu da Türk tiftiği üretimini pozitif yönde tetikleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılınç, tiftik alımlarının geçen yıllarda anamal, oğlak ve tali tiftik şeklinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2021 yılı tiftik alımlarını dünya standartlarına göre yapmayı planlıyor. Dünyada önemli tiftik üreticisi ülkeler tiftik alımını İngiliz modeli olarak bilinen standartlara göre yapıyor. Bu nedenle bu yıl ilk defa bu standartlarda alım yapmayı hedefliyoruz, bu sayede Türk tiftiğinin dünyada hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız. Böylece yetiştiricilerimizin daha fazla kazanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, alım zamanı her bir tiftik gömleğinden numune almak, alınan bu numuneleri tek tek analiz cihazı ile ölçümlerini yapıp oğlak ve anamal tiftiğini toplam 7 kategoride tasnif ederek satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

İngiliz modeli olarak bilinen ve uluslararası kabul gören standartlar şöyle: