Tiflis'te Yunus Emre Enstitüsü'nden engelliler için anlamlı etkinlik

21.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:54

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen etkinlikte neyzen Burcu Karadağ ve Gürcü müzisyen Sofia Seakasvili, engelliler için mini konser verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te kurulan AİSİ Engelliler Sosyal Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi'ndeki 60 engelli öğrenci için etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından merkezde gerçekleştirilen programda neyzen Karadağ ve enstitünün yaz okulu öğrencisi Gürcü müzisyen Seakasvili, engelliler için şarkılar seslendirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler, programın sonunda genç sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

"Dillerini bilmediğimiz çocuklara sanatımızla ulaşmaya çalıştık."

TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası önemli bir yardım kuruluşu olan TİKA'nın 1994'ten bu yana Gürcistan'da 600'e yakın proje geliştirdiğini söyledi.

TİKA tarafından tadilat ve donanım desteği sağlanan AİSİ'de Yunus Emre Enstitüsü'nün destekleriyle yapılan etkinlikte engellilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Demirdağ, "Ney dinletisiyle bir nebze de olsa ruhlarını dinlendiren bir konser oldu. Ney kültürünü en azından Gürcü dostlarımıza göstererek gönüllerine dokunmak istedik. Herkes çok mutlu oldu, çok teşekkür ederim." dedi.

AİSİ Başkanı Givi Çikobava da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için Türkiye'den büyük bir destek aldıklarını vurguladı.

Engellilerin gönüllere dokunan etkinlikler yaptığına işaret eden Çikobava, "Çok güzel bir konser oldu. Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri burada konser verdi. Herkes çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

İlk kez engelliler için düzenlenen bir etkinlik sahne aldığını belirten sanatçı Karadağ da, şunları söyledi:

"Dillerini bilmediğimiz çocuklara sanatımızla ulaşmaya çalıştık. Benim için de çok özel bir gün oldu. Onların müziğimize verdiği tepkiler gerçekten inanılmazdı. İlk kez duydukları ney gibi enstrümanı dikkatlice dinledi. Onların dilinden şarkılar söyledik. Türkiye'nin burada çok büyük bir imzası var. Sanatımızla bir nebze de olsa onların yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize."

Müzisyen Seakasvili de etkinliğin çok renkli geçtiğini vurgulayarak, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA