Tiflis Grand Slam heyecanı yarın başlıyor
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Tiflis Grand Slam heyecanı yarın başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tiflis Grand Slam heyecanı yarın başlıyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 26-28 Mart tarihleri arasında yapılacak Tiflis Grand Slam'de, Türkiye; 5 kadın ve 3 erkekten oluşan 8 judoka ile kürsü mücadelesi yapacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 26-28 Mart tarihleri arasında yapılacak Tiflis Grand Slam'de, Türkiye; 5 kadın ve 3 erkekten oluşan 8 judoka ile kürsü mücadelesi yapacak.

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda yüksek puan ve kota hakkı kazandıran müsabakalar arasında yer alan Tiflis Grand Slam, yarın Gürcistan'da başlayacak. Üç gün sürecek müsabakalara 80 ülkeden 212 kadın, 253 erkek olmak üzere toplam 465 judocu katılacak. Türkiye; 5'i kadın ve 3'ü erkek olmak üzere 8 judoka ile kürsüde yer almak için tatamiye çıkacak. Ay-yıldızlı judogilerle madalya mücadelesi yapacak judocular ve müsabaka günleri şöyle:

26 Mart Cuma

Kadınlar: 48 kilo Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin, 52 kilo İrem Korkmaz

Erkekler: 60 kilo Emirhan Karahan

27 Mart Cumartesi

Kadınlar: 63 kilo Habibe Afyonlu, Şeyma Özerler

28 Mart Pazar

Erkekler: 100 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Cemal Erdoğan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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