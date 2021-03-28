Tiflis Grand Slam'de Cemal Erdoğan 5. oldu
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Tiflis Grand Slam'de Cemal Erdoğan 5. oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tiflis Grand Slam'de Cemal Erdoğan 5. oldu

Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Tiflis Grand Slam'in son gününde tatamiye çıkan erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan beşinci oldu.

Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran Tiflis Grand Slam'in son gününde tatamiye çıkan erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan beşinci oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan Grand Slam organizasyonunun son gününde erkekler +100 kilo Cemal Erdoğan sıkletinde beşinci oldu. Erdoğan, ilk turda Kazak Galymzhan Krıkbay'ı ippon (3 shido) ile yendi. İkici turda Azerbaycanlı Ushangi Kokauri'yi, çeyrek finalde Özbek Alisher Yusupov'u ipponla geride bırakan Cemal Erdoğan yarı finalde Gürcü Gela Zaalishvili'ye yenildi. Bronz madalya müsabakasında Gürcü Saba İnaneishvili'ye mağlup olan Erdoğan sıkletinin beşincisi oldu.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ise ilk turda maç yapmadı. İkinci müsabakasında Şilili Thomas Briceno'yu ipponla yenen Şişmanlar, üçüncü turda Kanadalı Shady Elnahas'a yenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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