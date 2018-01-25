Tiflis Büyükelçisi Yazgan: "Türkiye ve Gürcistan, Tüm Tehditlere Karşı Birlikte Çalışıyor"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Türkiye ve Gürcistan, tüm tehditlere karşı birlikte çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'teki Büyükelçilik binasında düzenlenen basın toplantısına Gürcü gazeteciler tarafından sorulan sorular arasında terörist Ahmet Çatayev konusu da yer aldı. Türk diplomat, Gürcistan'daki terörist Ahmet Çatayev'in etkisiz hale getirilmesi konusunda, "Bildiğim kadarıyla Çatayev, üç Avrupa ülkesinde mülteci haline geldi. Türkiye'den Gürcistan'a geçişi iki ülkenin güvenlik servislerinin bir meselesi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ve Gürcistan'da gerçekleştirilen terör operasyonlarına değinen Yazgan, Türkiye'de terör faaliyetinden şüphelenilen kişilerin listesinde 55 bin ismin olduğunu söyledi. Yazgan, "Bütün devletlere başvurduk ve şüphelilerin isimlerinin Türkiye'ye gönderilmesini istedik. 2014'ten beri devletler teröristleri atmaya başladı" diye konuştu.

Terörle mücadelede Türkiye ile Gürcistan'ın birlikte hareket ettiğini ifade eden Yazgan, iki ülkenin bu alandaki iş birliğini daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi. - TİFLİS