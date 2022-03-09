TİESF Başkanı Vural, Ukraynalı sporcuları ziyaret etti

BURSA (DHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımını, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ziyaret etti.

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, 17-28 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye geldi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyen 16 kişilik kafileye, aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sahip çıktı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile iletişime geçildikten sonra, Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı İnegöl'e davet edildi. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, Pazar akşamı İnegöl Belediyesi aracı ile İnegöl'e getirildi. İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin (DOSTUM) konaklama tesislerini sporcular için açtı.

"Biz de bir yandan 15 Mayıs'ta Brezilya'da gerçekleşecek olan Deaflympis'e hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. 14 branşta katılmayı düşünüyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. 14 branşımızın Türkiye şampiyonalarını tamamladık. Şimdi de 1'inci ve 2'nci kamplarımızı sürdürüyoruz. Bursa'da da devam eden Karate Milli Takımımızın 2'nci kampı var. Farklı farklı illerde devam eden kamplarımız var. Bir önceki olimpiyatları zaten biz 96 ülke arasında 4'üncü olarak tamamladık. Türk spor tarihinde alınmış en sportif başarıları aldık. 17 altın, 7 gümüş, 22 bronz olmak üzere, 42 madalyayla bir önceki olimpiyatları tamamladık. Bu hafife alınacak bir şey değil. Bu çok ciddi sportif başarıdır. Bizim futbol takımımız olimpiyat şampiyonu. Voleybol takımımız olimpiyat şampiyonu. Hentbol takımımız olimpiyat şampiyonu. Karate, tekvando, judo, güreş, bunların tamamında biz olimpiyatta birinci değilsek, ikinciyiz, ikinci değilsek üçüncüyüz. Dolayısıyla 2017 yılında çok üst düzey sportif başarımız var. Şimdi de bir öncekinin üzerinde başarılı olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."