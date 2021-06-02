Tiesf - 2021 Faaliyet Programı

2021 FAALİYET PROGRAMIVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.