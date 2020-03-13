TİEM'de "Azerbaycan Halıları" sergisi açıldı Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) koleksiyonundan "Azerbaycan Halıları" sergisi açıldı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM) koleksiyonundan "Azerbaycan Halıları" sergisi açıldı.

TİEM ile Azerbaycan Milli Halı Müzesi iş birliğiyle hazırlanan serginin açılış etkinliğinde konuşan TİEM Müdürü Seracettin Şahin, sergide Azerbaycan halı sanatından önemli örneklerin yer aldığını söyledi.

Sergiyle Azerbaycan Milli Halı Müzesi ile iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Şahin, "Geçen sene Azerbaycan halılarından oluşan bir kitap hazırladık. Yaklaşık 55 Azerbaycan halısı bu kitapta yer aldı. Bu sene de 12 Azerbaycan halısı teşhir ediliyor." dedi.

TİEM'in zengin koleksiyonunda yer alan halılara ilişkin bilgi veren Şahin, Türk ve Azerbaycanlı uzmanların ortak çalışmalarının sonucu önce kitabın, ardından da kitaptan yola çıkılarak serginin hazırlandığını anlattı.

"Bu halılar üzerine çalışmalar yapmak bizim vazifemiz"

Azerbaycan Milli Halı Müzesi Müdürü Şirin Melikova ise iki müzenin birlikte gerçekleştirdiği ilk etkinlik olan serginin açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TİEM koleksiyonunda çok sayıda Azerbaycan halısının bulunduğunu belirten Melikova, 1967'de ilk halı müzesi olarak kurulan Azerbaycan Milli Halı Müzesi'nde de 17. ve 19. yüzyıla ait 100'den fazla halı bulunduğunu kaydetti.

Halılara ilişkin bilgilerin yer aldığı kitabın önemine dikkati çeken Melikova, "Halı, her Türk devletinin ortak bir medeniyet hazinesidir. Azerbaycanı bütün dünyaya tanıtan halılarıdır, asıl elçilerimiz dünyanın birçok müzesinde korunup saklanan halılarımızdır. Bizim vazifemiz bu halılar üzerine çalışmalar yapmak ve sergilenmesini sağlamak." diye konuştu.

İki müze arasında iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Melikova, sergilenen ve koleksiyonda bulunan halılar üzerine çalışmalar yapan Türk ve Azerbaycanlı uzmanlarla ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Halı, Türk kültürünün temel unsurlarından biri"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Batı'daki birçok ressamın eserlerinde ve desenlerinde Türk halılarındaki unsurları işlediğini belirterek, "Halı ve kilim Türk medeniyetinin ve kültürünün temel unsurlarından biridir." dedi.

Geçmişteki isimsiz sanatkarların, sergilenen halıları imzasız olarak üreterek bugüne kadar ulaşmasını sağladığını kaydeden Yıldıztaş, "Bizim insanımız, kadınlarımız için halı, duyguların, sevginin, aşkın, belki hüznün yansıtıldığı, ilmek ilmek dokunduğu eserlerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk ve Azerbaycan müzelerinin müdürleri birbirlerine koleksiyonlara ilişkin hazırlanan kitapları takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasında iş birliğini geliştirme çalışmaları kapsamında TİEM ve Azerbaycan Milli Halı Müzesi tarafından hayata geçirilen sergi, 13 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA