TİDYES, bugün başladı
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TİDYES, bugün başladı

14.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:03
TİDYES, bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

Elektronik ortamda hazırlanan ve Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen sınav, 3 gün sürecek. Toplamda 5 oturum olacak şekilde yapılacak sınavda, dilbilgisi, Türk İşaret Dili (TİD) -Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıklar yer alıyor.

Aday sayısının 2 katı kadar bilgisayarlar hazırlandı

Sınavda sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Sınav süresi göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarlar kontrol edildi. Ayrıca, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandı.

Toplam 223 aday başvurdu

Toplamda 223 adayın başvurduğu sınav, "kavrama" ve "üretim" olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sınava katılım sağlayan adayların Türk İşaret Dili yeterlilikleri "A1,A2; B1,B2; C1,C2" seviyelerinde belgelendirilecek. Sınav, Türk İşaret Dili Tercümanlarının dil yeterliliklerinin ölçülebilmesi amacıyla yapılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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