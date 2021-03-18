Ticket Restaurant'lılar paket servis tercih ediyor, mobil temassız ödüyor
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Ticket Restaurant'lılar paket servis tercih ediyor, mobil temassız ödüyor

18.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:05
Ticket Restaurant'lılar paket servis tercih ediyor, mobil temassız ödüyor

Ticket Restaurant'lılar salgın sürecinde ödemelerini QR Kod ya da EdenredPay ile mobil temassız gerçekleştirirken, gel-al ve paket servis seçeneklerini tercih etti.

Ticket Restaurant'lılar salgın sürecinde ödemelerini QR Kod ya da EdenredPay ile mobil temassız gerçekleştirirken, gel-al ve paket servis seçeneklerini tercih etti.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, MyEdenred mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği anketlerle Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcı tercihlerini analiz etmeye devam ediyor.

Salgın döneminde MyEdenred mobil uygulaması üzerinden üçüncüsü gerçekleştirilen, yaklaşık 1.500 kişi tarafından yanıtlanan anketin sonuçlarına göre, bu süreçte kullanıcıların yüzde 57,4'ü kart kullanımlarında QR Kod ya da EdenredPay ile mobil temassız ödeme seçeneğine yöneldi.

Açıklamada anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer alan Edenred Türkiye Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, salgın sürecinin yemek kartı sektöründe de kullanım alışkanlıklarını hızla değiştirdiğine dikkati çekti.

Hem kart işlemlerini incelediklerinde hem de yaptıkları ankette mobil kart kullanımının ve bu alandaki farkındalığın arttığını gördüklerini kaydeden Dura, şu açıklamalarda bulundu:

"MyEdenred üzerinden gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarına göre, kart kullanıcılarının yüzde 57,4'ü yemek ödemeleri sırasında seçimlerini mobil temassız ödeme sistemlerinden yana kullandı. Paket servis, gel-al servise göre üç kat daha çok tercih edilmekle birlikte, paket servislerimizde kullanıcılarımız telefon etmek yerine online yemek sitelerinden sipariş verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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