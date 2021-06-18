Ticket Restaurant Edenred, webinar serisiyle vergi okuryazarlığının önemine dikkati çekiyor

Ticket Restaurant Edenred, şirketlerin gelir, gider ve nakit yönetimlerini daha doğru planlayabilmeleri ve vergi risk farkındalığı oluşturmak için başlattığı webinar serisine devam ediyor.

Ticket Restaurant Edenred, şirketlerin gelir, gider ve nakit yönetimlerini daha doğru planlayabilmeleri ve vergi risk farkındalığı oluşturmak için başlattığı webinar serisine devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, webinar serisinde vergi affı konusundaki son gelişmeler, vergi risk yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler ve vergi planlama yöntemleri katılımcılarla paylaşılırken, vergi okuryazarlığının önemi vurgulandı.

Katılımcılar, vergi risk yönetimi ve vergi planlaması konularında bilgi sahibi olurken kapsamlı borç yapılandırması, matrah artırımı ve vergi aflarını beraberinde getiren 7326 sayılı Kanunun (Yeni Vergi Affı Kanunu) getirilerini öğrenme şansı yakaladı. Webinar'da doğru bir vergi planlaması ile olası vergi risklerini yönetmenin ve bu nedenle ortaya çıkabilecek maliyetleri en aza indirmenin mümkün olduğunu belirten Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, vergi planlaması yöntemlerinden biri olan yemek bedeli istisnasından, alternatif bir yöntem olan yemek kartı sistemine geçilerek yararlanılabileceğini aktardı.

Vergi planlamasının yapay şirket bölünmeleri veya hisse payı değişimleri ile ortağa stopajsız kar payı aktarımı, özel vergi avantajlarının uygulanması, idari yargı yolunun daha etkin kullanılması, yüksek miktarda kullanılan kredilerin faizlerinin zarar bittikten sonraki yıllar için maliyetten ayrıştırılıp direkt gider yazılması, kreş desteği seçeneği, ulaşım ödemesi istisnası gibi pek çok yolu olduğunu örneklerle açıklayan Bingöl, vergi planlamasının en etkili yöntemlerinden birinin de yemek bedeli istisnası olduğunu vurguladı. Yemek kartı sisteminin faydalarına değinen Bingöl, "Çalışanlarına yemek haklarını yemek kartı aracılığıyla veren şirketler, gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi istisnaları dikkate alındığında ciddi bir vergi avantajı elde ediyor. Yemek kartı sisteminin sunduğu avantajlardan faydalanan şirketler hem kendi bütçelerine hem de devlet bütçesine ciddi oranda katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu