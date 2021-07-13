Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan çalışanları mutlu eden kampanya

Edenred Türkiye, Tchibo iş birliğiyle bir kampanya başlattı.

Edenred Türkiye, Tchibo iş birliğiyle bir kampanya başlattı.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri, Tchibo mağazalarından sipariş edecekleri sandviç ve içecek menüsüne 33 TL yerine 22,95 TL'ye sahip olabilecek.

Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında şirketlere ve çalışanlara tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran ve tüm faaliyetlerinde kullanıcı memnuniyetini ilk sıraya taşıyan Edenred Türkiye, Tchibo ile başlattığı kampanya ile evden ya da ofisten çalışanlara sıcak günlerde "hafif bir menü olarak ne yesem" derdinden kurtarıyor.

Tchibo'nun jambonlu kaşarlı, hindi fümeli, mozarellalı ve sebzeli peynirli sandviçleri ile portakal suyu, çay, cappuccino, filtre kahve, latte, iced latte, americano, iced americano gibi içeceklerin tadını indirimli fiyatlarla çıkarmak isteyen Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcılarının kampanya kodlarını kampanya bitimine kadar MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden almaları gerekiyor.

Kodlarını alan kullanıcıların, Tchibo şubelerine giderek verecekleri siparişlerinde yetkililere kampanya kodunu göstermeleri ve ödemelerini Ticket Restaurant Yemek Kartı ile yapmaları yeterli oluyor. Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanıcıları, ayrıca kampanyadan tek bir gün değil, yeni bir kampanya kodu alarak her gün yararlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız